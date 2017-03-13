У НБУ нет правовых инструментов остановить работу российских банков - эксперт

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", заблокировали отделение "Сбербанка России" на улице Владимирской в Киеве. К активистам присоединились народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко.

Есть ли юридические пути прекратить работу российских банков в Украине, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

"На сегодняшний момент у НБУ отсутствуют правовые инструменты для того, чтобы остановить работу этих банков. По большому счету, чтобы национализировать эти банки, тоже нет оснований, потому что нет закона, как это было, например, по тому же "ПриватБанку" — на это должно быть основание. В настоящий момент есть экономические основания, в рамках экономики эти банки выполняют все нормативы, требования, которые предъявляет к ним НБУ и государство Украина. Поэтому оснований таких нет. Есть политическая плоскость", — считает эксперт.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрения в среду, 15 марта, вопроса о прекращении деятельности "Сбербанка России" в Украине.