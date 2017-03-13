наверх
13.03.201722:57
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    У НБУ нет правовых инструментов остановить работу российских банков - эксперт

    Тема:

    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ (73)

    208
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что в рамках экономики российские банки выполняют все нормативы, которые предъявляет к ним НБУ.
    Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.
    Радио Голос Столицы/Скриншот

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Представители "Национального корпуса", созданного на базе "Азова", заблокировали отделение "Сбербанка России" на улице Владимирской в Киеве. К активистам присоединились народные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко.

    Сбербанк за бетонной стеной: протест Азова в Киеве. Видео
    Br brams via UBR/Youtube
    "Сбербанк" за бетонной стеной: протест "Азова" в центре Киева

    Есть ли юридические пути прекратить работу российских банков в Украине, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

    "На сегодняшний момент у НБУ отсутствуют правовые инструменты для того, чтобы остановить работу этих банков. По большому счету, чтобы национализировать эти банки, тоже нет оснований, потому что нет закона, как это было, например, по тому же "ПриватБанку" — на это должно быть основание. В настоящий момент есть экономические основания, в рамках экономики эти банки выполняют все нормативы, требования, которые предъявляет к ним НБУ и государство Украина. Поэтому оснований таких нет. Есть политическая плоскость", — считает эксперт.

    Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрения в среду, 15 марта, вопроса о прекращении деятельности "Сбербанка России" в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Национальный банк Украины
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Оружие и боеприпасы изъятые полицией у участников блокады в Кривом Торце. Видео
    Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце