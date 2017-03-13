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    Рост украинского авиарынка: без "помощи" РФ не обошлось - эксперт

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    Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире ГС заявил, что благодаря ценовой политике курортов Египта и Турции значительно увеличилось количество чартерных рейсов из Украины.
    Вячеслав Коновалов
    gs.fm

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинские авиакомпании увеличивают объемы пассажирских перевозок. Так, данные Госавиаслужбы показывают, что за первые два месяца этого года украинские авиакомпании перевезли более 1 млн человек. Это на 52% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А вот международные перевозки за январь-февраль выросли на 55% и составили также чуть более 1 миллиона человек.

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    Ситуацию на рынке авиаперевозок Украины в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

    "Действительно, последние два года украинский авиарынок растет, в среднем, 20%, 15%. В этом году немножко больше подрос, в основном, за счет чартерных перелетов. Почему чартерный сегмент вырос? Дело в том, что нам Россия "помогла". В 2015 году вначале закрыли Египет для полета российских авиакомпаний, сами же российские авиавласти, а потом Турцию закрыли. Соответственно, чтобы привлечь туристов, компенсировать отсутствие россиян, курорты Египта и Турции серьезно снизили цены, плюс ввели даже стимулирование так называемое, т.е. авиакомпаниям в среднем за кресло доплачивают где-то порядка 40 долларов, соответственно, на столько же можно снизить стоимость перелета", — пояснил Коновалов.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Украина и Туркмения завершают переговоры по возобновлению регулярного авиационного сообщения между странами.

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