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    Экономика

    Дерегуляция бизнеса в Украине: от реформ Кабмина всем только хуже - Доротич

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    Эксперт в сфере предпринимательства Сергей Доротич в эфире ГС заявил, что от отмены печатей на документах бизнесу - ни жарко, ни холодно.
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Сергей Доротич/Facebook

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Законопроект об отмене печатей на документах в рамках дерегуляции накануне одобрил Кабмин, теперь документ передадут в парламент. По словам первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова, если парламент поддержит этот проект, Украина войдет в топ-десятку по легкости старта бизнеса. Кроме того, новым законопроектом предлагается упростить процедуру регистрации новосозданных юридических лиц.

    Гройсман о классовых врагах предпринимателей
    NewsOne/youtube
    Гройсман о "классовых врагах" предпринимателей

    Инициативу Кабмина в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

    "У нас почему-то реформаторы, которые садятся во властные кресла, считают, что они уже схватили бога за бороду и знают все, и им не нужно ни с кем советоваться, они сами генерируют какие-то законопроекты, гонятся за какими-то рейтинговыми показателями, но знаете, это как в каком-то старом анекдоте, когда говорят: "Доктор, вы меня что-то лечите и лечите, а мне — все хуже и хуже"… Возможно, этот законопроект на самом деле будет влиять на какие-то показатели или место Украины в рейтингах, но от этих рейтингов бизнесу — ни жарко, ни холодно", — заявил Доротич.

    Ранее Доротич в эфире "ГС" заявил, что предприниматели теперь будут хорошо думать, следует ли заниматься бизнесом и заходить в игру, правила которой могут ежедневно меняться.

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