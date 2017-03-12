Дерегуляция бизнеса в Украине: от реформ Кабмина всем только хуже - Доротич

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Законопроект об отмене печатей на документах в рамках дерегуляции накануне одобрил Кабмин, теперь документ передадут в парламент. По словам первого замминистра экономического развития и торговли Максима Нефедова, если парламент поддержит этот проект, Украина войдет в топ-десятку по легкости старта бизнеса. Кроме того, новым законопроектом предлагается упростить процедуру регистрации новосозданных юридических лиц.

Инициативу Кабмина в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

"У нас почему-то реформаторы, которые садятся во властные кресла, считают, что они уже схватили бога за бороду и знают все, и им не нужно ни с кем советоваться, они сами генерируют какие-то законопроекты, гонятся за какими-то рейтинговыми показателями, но знаете, это как в каком-то старом анекдоте, когда говорят: "Доктор, вы меня что-то лечите и лечите, а мне — все хуже и хуже"… Возможно, этот законопроект на самом деле будет влиять на какие-то показатели или место Украины в рейтингах, но от этих рейтингов бизнесу — ни жарко, ни холодно", — заявил Доротич.

Ранее Доротич в эфире "ГС" заявил, что предприниматели теперь будут хорошо думать, следует ли заниматься бизнесом и заходить в игру, правила которой могут ежедневно меняться.