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    ГПУ передала в суд дело экс-главы департамента госзакупок МО - Луценко

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    Как написал Юрий Луценко на своей странице в Facebook, дело в отношении бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны Зражевского направлено в Соломенский суд.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. ГПУ направила в суд уголовное дело относительно экс-главы департамента государственных закупок Минобороны Александра Зражевского, которого обвиняют в закупке бронежилетов по завышенной цене. Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

    Татьяна Монтян. Архивное фото
    kievvlast.com.ua
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    "В Соломенский суд направлено дело в отношении бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости", — написал генпрокурор в субботу в на своей странице в Facebook.

    Зражевский был арестован еще в 2015 году в рамках дела по статье "злоупотребление властью или служебным положением" УК Украины, однако суд его отпустил под залог.

    Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал генпрокурора Юрия Луценко внести в Верховную Раду представление на арест внефракционного нардепа Андрея Артеменко, предложившего "план" снятия санкций с РФ.

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