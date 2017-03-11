ГПУ передала в суд дело экс-главы департамента госзакупок МО - Луценко

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. ГПУ направила в суд уголовное дело относительно экс-главы департамента государственных закупок Минобороны Александра Зражевского, которого обвиняют в закупке бронежилетов по завышенной цене. Об этом сообщает генпрокурор Юрий Луценко.

"В Соломенский суд направлено дело в отношении бывшего руководителя департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и шлемы для ВСУ по завышенной стоимости", — написал генпрокурор в субботу в на своей странице в Facebook.

Зражевский был арестован еще в 2015 году в рамках дела по статье "злоупотребление властью или служебным положением" УК Украины, однако суд его отпустил под залог.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко призвал генпрокурора Юрия Луценко внести в Верховную Раду представление на арест внефракционного нардепа Андрея Артеменко, предложившего "план" снятия санкций с РФ.