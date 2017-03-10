Россия прекратила поставки дизтоплива в Украину

КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина. Поставки дизельного топлива из РФ в Украину прекратились 8 февраля.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ со ссылкой на данные "Транснефти", целесообразность данных поставок определяется исключительно самими компаниями.

По словам источника в отрасли, до недавнего времени дизтопливо из России в Украину по трубопроводам поставляла одна "Роснефть". "Но они не оформили необходимые документы на прокачку. "Роснефть" прекратила прокачку в феврале. Предполагали, что в марте прокачка может возобновиться, но этого так и не произошло", — сказал собеседник агентства.

"Роснефть" со своей стороны отметила лишь, что нефтепродукты компании поставляются в Украину в соответствии с договоренностями с партнером. "Контрактом предусмотрена возможность изменения объемов поставок в зависимости от запроса контрагента и эффективности их реализации для "Роснефти", — сообщили в пресс-службе.

"По данным "Транснефти", поставки дизельного топлива были приостановлены 8 февраля 2017 года в связи с перезаключением контрактов на экспорт нефтепродуктов. У Российской Федерации отсутствуют межправительственные соглашения по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину, поставки дизельного топлива в этих направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности, поэтому говорить о прекращении поставок Российской Федерацией некорректно", — пояснили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Транснефть" отметила, что осуществляет прокачку нефтепродуктов по заявкам владельцев ресурса. "Нам нужны заявки, которые формально выставляются, но кроме заявок нам нужно еще, чтобы партии на прокачку были оформлены… Как только партии будут оформлены, мы их прокачаем", — сказал РИА Новости советник президента нефтепроводной монополии Игорь Демин.

Вместе с тем источник в отрасли предположил, что "Роснефть" все же поставляет дизтопливо в Украину, только из Белоруссии. "Белорусская переработка работает на давальческом сырье, в основном это сырье "Роснефти". Поэтому когда поставки идут в Украину из Белоруссии, это тоже можно считать поставками "Роснефти", может быть, им выгодно поставлять другим образом", — отметил собеседник агентства.

Напомним, в начале февраля крупные сети автозаправочных станций повысили в Украине розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.