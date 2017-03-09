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    Экономика

    Кабмин докапитализировал "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 10 млрд грн

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    В Кабмине отметили, что докапитализация обеспечат стабильное функционирование и развитие государственных банков, что, в свое очередь, защитит права их вкладчиков и других кредиторов.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины принял решение о докапитализации государственных банков "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" на 4,7 млрд гривен и 5,4 млрд гривен соответственно путем выпуска 15-летних облигаций внутреннего госзайма в обмен на акции банков, отмечается в постановлениях правительства №122 и 123, опубликованных на сайте Кабмина. 

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr
    Меморандум с МВФ. ЕБРР будет внедряться в банковскую систему Украины

    "Министерству финансов Украины осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 4,7 млрд грн со сроком обращения до 15 лет по процентной ставке дохода на уровне 9% годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии публичного акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк", — отмечается в постановлении №123. 

    Принятые решения обеспечат стабильное функционирование и развитие государственных банков, что является залогом защиты прав их вкладчиков и других кредиторов, сообщает пресс-служба Кабмина. 

    "Министерству финансов для обеспечения выполнения решения правительства осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа с индексированной стоимостью в размере 5,4 млрд грн со сроком обращения 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне 5% годовых в обмен на акции дополнительной эмиссии публичного акционерного общества "Государственный сберегательный (ощадный) банк Украины", — говорится в постановлении №122. 

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    Ранее сообщалось, что национализированный "ПриватБанк" докапитализировали на 107 миллиардов гривен.

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