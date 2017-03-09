Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию очередного банка

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал процедуру ликвидации банка "Народный капитал" на основании решения Национального банка Украины (НБУ) об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финансового учреждения.

"Начата процедура ликвидации АО "НК БАНК", и делегированы полномочия ликвидатора банка", — сообщает в четверг пресс-служба фонда.

Процедура ликвидации продлится два года, до 8 марта 2019 года включительно. Ликвидатором банка назначен Олег Андронов.

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Напомним, 16 января 2017 года указанный банк подал документы на ликвидацию. По оценкам НБУ, гарантированная сумма по вкладам составляет около 11 млн грн в "НК Банке".

Решение о признании финучреждения неплатежеспособным было принято НБУ 19 января.