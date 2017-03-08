Электроэнергия в Украине может стоить гораздо дешевле - эксперт

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КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. С 1 марта в Украине подорожала электроэнергия. Ее стоимость для населения выросла в среднем на 26%. Это уже пятое повышение тарифов за последние два года. Его в Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг обосновывали необходимостью приведения тарифов к "экономически обоснованному уровню". И оно должно было стать последним на сегодня. Вместе с тем, недавно в Нацкомиссии заявили, что нынешняя стоимость электроэнергии для населения почти на 60% ниже экономически обоснованного уровня.

Действительно ли существует необходимость в очередном повышении тарифа на электричество, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

"Нам обещали, что это будет последнее повышение тарифов, и оно было экономически обоснованным. Сейчас же мы пришли к тому, что снова оно у нас требует каких-то экономических обоснований, и говорят о том, что оно у нас, фактически, не соответствует рыночному. Тут тяжело вообще говорить, потому что у нас рынка электроэнергии как такового — нет… По большому счету, мы — ядерное государство, и у нас — значительные мощности для атомной энергетики, и, в принципе, атомная энергетика — это самая дешевая энергетика вообще в мире, и у нас есть возможность иметь электроэнергию гораздо более дешевую, чем сейчас", — отметил эксперт.

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