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    Экономика

    Электроэнергия в Украине может стоить гораздо дешевле - эксперт

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (455)

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    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" заявил, что в Украине не существует рынка электроэнергии, поэтому цены регулируются вручную.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. С 1 марта в Украине подорожала электроэнергия. Ее стоимость для населения выросла в среднем на 26%. Это уже пятое повышение тарифов за последние два года. Его в Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг обосновывали необходимостью приведения тарифов к "экономически обоснованному уровню". И оно должно было стать последним на сегодня. Вместе с тем, недавно в Нацкомиссии заявили, что нынешняя стоимость электроэнергии для населения почти на 60% ниже экономически обоснованного уровня.

    Дмитрий Марунич
    Украинское фото
    Марунич: тариф на электроэнергию продолжит рост

    Действительно ли существует необходимость в очередном повышении тарифа на электричество, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

    "Нам обещали, что это будет последнее повышение тарифов, и оно было экономически обоснованным. Сейчас же мы пришли к тому, что снова оно у нас требует каких-то экономических обоснований, и говорят о том, что оно у нас, фактически, не соответствует рыночному. Тут тяжело вообще говорить, потому что у нас рынка электроэнергии как такового — нет… По большому счету, мы — ядерное государство, и у нас — значительные мощности для атомной энергетики, и, в принципе, атомная энергетика — это самая дешевая энергетика вообще в мире, и у нас есть возможность иметь электроэнергию гораздо более дешевую, чем сейчас", — отметил эксперт.

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