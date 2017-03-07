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    Нацбанк сохранил курс доллара и евро

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (451)

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    Согласно данным регулятора, курс евро установлен на вторник на отметке 2862,09 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,631 гривны за 10 рублей, доллара - 2702,13 гривны за 100 долларов.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 7 марта, на уровне 2702,13 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2862,09 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,631 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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