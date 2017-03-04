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    Кабмин опубликовал Порядок перемещения товаров через линию разграничения

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (652)

    (обновлено: )34702
    Согласно постановлению, через линию разграничения разрешается перевозить продукты питания и лекарственные препараты, товары и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров опубликовал постановление об "Утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.

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    Согласно утвержденному правительством порядку перемещения товаров, через линию разграничения разрешается перевозить в составе гуманитарного конвоя продукты питания и лекарственные препараты, товары и продукцию металлургической, горнообогатительной, угледобывающей отраслей и объектов критической инфраструктуры.

    Также порядок перемещения товаров утверждает создание гуманитарных площадок, на которых будут формироваться грузы для отправки гуманитарной помощи на неподконтрольную Киеву территорию, а также гуманитарно-логистических центров, где будет осуществляться мелкая и мелкооптовая торговля продуктами питания, средствами личной гигиены, одеждой, обувью или бытовой химией.

    "По решению руководителя антитеррористической операции в районе ее проведения могут устанавливаться дополнительные ограничения", — гласит постановление Кабинета министров.

    Отмечается, что постановление вступает в силу через 10 дней с момента ее опубликования, а пункты 9 и 31 Порядка перемещения товаров — через месяц. 

    Ранее сообщалось, что организаторы торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР просили премьера Владимира Гройсмана опубликовать текст постановления правительства о порядке перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе.

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