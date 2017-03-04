Гройсман: наша задача - построить энергетическую биржу

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В Украине необходимо создать энергетическую биржу, на которой импортированный и украинский уголь будет продаваться на рыночных условиях, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Нам нужно построить абсолютно прозрачный рынок угля. И наша задача — построить энергетическую биржу, на которой и импортируемый уголь, и наш уголь будут продаваться в рыночных условиях. Это для нас является принципиально важным", — сказал Гройсман в эфире телеканал "Интер".

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По его словам, с 2016 года "Укргаздобыча" уже работает на энергетической бирже, отметил он.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности сообщало, что в марте 2017 года запасы дефицитного антрацита, который через блокаду зоны АТО продолжает поступать только на Луганскую ТЭС (г. Счастье Луганской области) частного энергохолдинга ДТЭК, сократятся на 43,9% — до 513,1 тыс. тонн.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.