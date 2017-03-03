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    В Украине признан неплатежеспособным еще один банк

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    (обновлено: )23310
    Среди главных причин признания ОАО "Вектор Банк" неплатежеспособным являются: существенное уменьшение ликвидных средств банка и предоставление недостоверной статистической отчетности, ухудшение финансовых показателей деятельности и другое.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины признал "Вектор Банк" неплатежеспособным. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

    "В соответствии с требованиями ст. 76 закона Украины "О банках и банковской деятельности" 2 марта 2017 года правление НБУ приняло решение отнести ОАО "Вектор Банк" в категорию неплатежеспособных", – говорится в сообщении.

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    В Нацбанке отметили, что среди главных причин признания ОАО "Вектор Банк" неплатежеспособным являются: существенное уменьшение ликвидных средств банка и предоставление недостоверной статистической отчетности, ухудшение финансовых показателей деятельности и другое.

    В НБУ заверили, что 95% всех вкладчиков "Вектор банка", а это 852 человека, получат свои деньги в полном объеме. Клиенты, чьи вклады превышают 200 тысяч гривен, получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом.

    Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины приняло решение отнести ПАО "Фортуна-банк" к категории неплатежеспособных. Как уточнили в Нацбанке, совершенные меры по докапитализации банка были недостаточными для обеспечения положительного значения регулятивного капитала по состоянию на 1 января.

    В НБУ подчеркнули, что 91% всех вкладчиков банка получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной фондом.

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