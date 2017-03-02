Кабмин может продлить чрезвычайные меры в энергетике до конца года

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины может продлить чрезвычайные меры в энергетике до конца 2017 года из-за торговой блокады Донбасса, заявил в четверг вице-премьер Владимир Кистион.

"В настоящее время есть три сценария развития событий (из-за торговой блокады Донбасса). Это действие временных чрезвычайных мер до 1 июня. Второй сценарий — действие временных мер до 1 сентября. И (третий сценарий) — действие временных мер до конца 2017 года", — заявил Кистион в эфире телеканала Newsone.

По его словам, пока правительство считает наиболее привлекательным вариантом продление чрезвычайных мер до 1 июня.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования