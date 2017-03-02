НБУ сохранил учетную ставку на уровне 14%

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины третий месяц подряд сохраняет учетную ставку на уровне 14%, сообщается на сайте регулятора в четверг.

"Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 14% годовых. Это связано с необходимостью нивелировать риски для достижения целей по инфляции в 2017-2018 годах", — говорится в сообщении.

Ранее Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции на текущий год с 8% до 9,1%. Бюджет Украины на 2017 год рассчитан исходя из роста ВВП на 3%, инфляции на уровне 8,1% и курса доллара в 27,2 гривны.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает в ближайшее время достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.