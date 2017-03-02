Украина потеряла около $1 млрд из-за "торговой агрессми РФ" - торгпред

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Прямые финансовые потери Украины вследствие торговой агрессии России составили около миллиарда долларов, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам, наибольшие потери коснулись экспорта в Кыргызстан и Казахстан.

"Наибольшие потери — это экспорт в Казахстан и Кыргызстан — более 40% экспорта потеряно. Но "зацепило" и остальные страны. Если все просуммировать, то мы выйдем на цифру около одного миллиарда долларов прямых потерь. Акцентирую ваше внимание именно на том, что это прямые потери, то есть только от продажи товаров. Но мы теряем и на рынке сопутствующих услуг в секторе перевозок и логистики. и все это — на фоне падения промышленного производства в самой Украине и падения ее экспорта в РФ", — сказала Микольская в интервью ZN.UA.

По ее словам, "российская торговая агрессия" преследует сразу несколько целей.

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"Первая — ограничить поступление валютной выручки в Украину, сделав нас финансово слабыми. Вторая — вытеснить украинский продукт с рынков этих стран, заменив их российской продукцией. В большинстве случаев это действительно взаимозаменяемые товары. Третья цель — дать понять транснациональным корпорациям, которые имеют производства как на территории Украины, так и в России, что им следует оставить украинскую землю, и развивать производство на той территории, которая может обеспечить им беспроблемный доступ на рынки", — пояснила замминистра.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Украиной и Узбекистаном за год упал почти на 10%.