"Нафтогаз" намерен присоединиться к иску PGNIG против решения ЕК по Opal

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с просьбой о присоединении к иску польской PGNIG против решения ЕК по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal, говорится в сообщении "Нафтогаза".

‎"НАК "Нафтогаз Украины" обратилась в суд с запросом о присоединении к делу по иску компании PGNiG, которая обжалует решение ЕК от 28 октября 2016 года, позволяющее "Газпрому" значительно увеличить использование мощностей газопровода Opal и увеличить объемы прокачки газа по "Северному потоку", — говорится в сообщении.

Читайте также: Украина: жизнь в ожидании инфраструктурного коллапса. Опрос экспертов

В запросе "Нафтогаз" указал потенциальные негативные последствия решения ЕК для компании, среди которых уменьшение объемов транзита газа по территории Украины, ухудшение конкурентной позиции "Нафтогаза", неожиданная смена регуляторных и рыночных условий деятельности компании.

"Приобщение "Нафтогаза" к процессу по иску PGNIG позволит украинской компании представить дополнительные аргументы, а также получить официальный доступ к материалам дела", — говорится в сообщении.

"Сейчас запрос "Нафтогаза" на приобщение к делу, инициированному PGNIG, подлежит рассмотрению судом с учетом позиций сторон‎", — говорится в сообщении.

В газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу "Северный поток", но из-за ограничений европейских регуляторов труба была загружена неполностью. В конце октября Еврокомиссия одобрила с оговорками соглашение между BNetzA, Opal Gastransport GmbH & Co. KG (оператор газопровода, доля участия "Газпрома" — 49,98%, Wintershall Holding GmbH — 50,02%), "Газпромом" и "Газпром экспортом", которое предполагает расширение доступа российского холдинга к газопроводу Opal.

После этого президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда выпустили совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей.