НБУ ожидает подписания меморандума с МВФ в ближайшие дни

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что подписание меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) может состояться в ближайшие дни, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в Национальном банке Украины сообщалось о том, что документ согласован и подписан.

"НБУ не подтверждает подписание меморандума с стороны Национального банка, но мы ожидаем, что такое подписание может состояться в ближайшие дни", — сообщили в Нацбанке.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев рассчитывает в ближайшее время достичь договоренностей с МВФ о получении очередного кредитного транша.

Также сообщалось, что министр финансов Украины Александр Данилюк посетит Вашингтон с целью провести переговоры с Международным валютным фондом относительно выделения четвертого транша кредита в размере 1 миллиарда долларов. Райс заявил журналистам, что "он не может подтвердить эту информацию".

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Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. Киев уже получил три транша на общую сумму 7,7 миллиарда долларов. Последний транш был получен в сентябре 2016 года. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 5,4 миллиарда долларов.