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    Украинские "дочки" банков РФ в 2016-м получили 29 млрд грн убытка - НБУ

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    (обновлено: )5710
    Всего в Украине работают восемь "дочек" российских банковских групп: украинские "Сбербанк", ВТБ" и "Альфа-банк", "Укрсоцбанк" (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и банк "Форвард".
    Сбербанк России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Совокупный убыток "дочек" российских банковских групп в Украине за 2016 год достиг 29,5 миллиарда гривен (1,1 миллиарда долларов США по текущему курсу), в то время как убыток всех банков Украины составил 160,1 миллиарда гривен, наибольший из которых получил санируемый "ПриватБанк" — 135,6 миллиарда гривен (5 миллиардов долларов), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

    Всего в Украине работают восемь "дочек" российских банковских групп: украинские "Сбербанк", ВТБ" и "Альфа-банк", "Укрсоцбанк" (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и банк "Форвард" (принадлежит группе "Русский стандарт").

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    При этом в 2016 году в составе российских банков в Украине происходили изменения: "Альфа-групп" продала банк "Неос" группе украинских инвесторов и приобрела "Укрсоцбанк" у итальянской UniCredit Group. Также в 2016 году НБУ отозвал лицензию у банка "Траст", структуры российского "Банка "Траст".

    Наибольшие убытки в 2016 году получил "Укрсоцбанк" — 10,4 миллиарда гривен (около 380 миллионов долларов). За ним следует "ВТБ" с убытком в 6,3 миллиарда гривен (около 230 миллионов долларов) и "Проминвестбанк" с показателем в 4,2 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Также убытки получили "Сбербанк", "Альфа-банк" и "БМ Банк". Чистую прибыль получили только VS Bank и "Форвард".

    "Совокупный убыток этих восьми банков за 2016 год составил 29,5 миллиарда гривен, чистый рост резервов — 33,2 миллиарда гривен. Так что убытки банков, находящихся под контролем российских банковских групп, обусловлены чистым ростом резервов. Российские банки выдавливаются с украинского рынка, но пока держатся", — отметил начальник аналитического управления "Банка БКФ" Максим Осадчий.

    Также аналитик напомнил о недавнем заявлении заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой о том, что "дочкам" российских банковских групп в Украине следует либо искать новых собственников, либо сокращать свое присутствие на рынке.

    Напомним, группа ВТБ ищет покупателей на свои украинские активы. В середине февраля глава группы ВТБ Андрей Костин заявил, что процесс переговоров о продаже украинского бизнеса ВТБ идет "довольно живенько", однако о сроках возможных сделок говорить рано.

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