наверх
01.03.201713:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Иск в ВТО против РФ: новый этап консультаций начнется в марте

    (обновлено: )9303
    Как отмечается, рассмотрение спора по транзиту будет длиться ориентировочно до конца года. Кроме того, не исключена возможность апелляционного обжалования.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Второй этап консультаций в рамках рассмотрения иска Украины против России в ВТО по транзиту товаров начнется в конце марта, Киев настаивает на быстром проведении процедуры, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель страны Наталия Мыкольская.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Устенко о теневой экономике и бизнес-климате в стране

    "В 20-х числах марта мы перейдем во вторую стадию рассмотрения дела и будем настаивать на быстрой процедуре, поскольку вопрос транзита для нас крайне важен", — сказала Мыкольская в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованном в среду. По ее мнению, рассмотрение спора по транзиту будет длиться ориентировочно до конца года. При этом, она отметила, что не стоит забывать о возможности апелляционного обжалования.

    В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам Микольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

    С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Ринат Ахметов
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия