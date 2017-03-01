Иск в ВТО против РФ: новый этап консультаций начнется в марте

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Второй этап консультаций в рамках рассмотрения иска Украины против России в ВТО по транзиту товаров начнется в конце марта, Киев настаивает на быстром проведении процедуры, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель страны Наталия Мыкольская.

"В 20-х числах марта мы перейдем во вторую стадию рассмотрения дела и будем настаивать на быстрой процедуре, поскольку вопрос транзита для нас крайне важен", — сказала Мыкольская в интервью изданию "Зеркало недели", опубликованном в среду. По ее мнению, рассмотрение спора по транзиту будет длиться ориентировочно до конца года. При этом, она отметила, что не стоит забывать о возможности апелляционного обжалования.

В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам Микольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.