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    Нацбанк повысил курс доллара и евро

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (432)

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на среду на отметке 2878,53 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,686 гривны за 10 рублей, доллара - 2716,37 гривны за 100 долларов.
    Пункт обмена валют в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 1 марта, на уровне 2716,37 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2878,53 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,686 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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