Черняк: 60% украинского алкоголя — контрафакт

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. О ситуации с теневым спиртом в Украине рассказал председатель Наблюдательного Совета Global Spirits, владелец Торговой марки "Хортица" Евгений Черняк в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Государственная монополия на производство спирта нужна для того, чтобы в стране не было другого спирта, кроме качественного. Государственная монополия эту функцию не выполняет, потому что каждый может открыть интернет, забить в поисковик "купить контрафактный продукт" и, как минимум, 20-25 предложений увидит с доставкой контрафактного алкоголя. Он не берется из воздуха, и его, скорее всего, не завозят из заграницы, это не выгодно. В стране существует 70-80 заводов "Укрспирта", 90% из которых простаивают, потому что они не нужны, но их не продают. То есть стоит закрытый неработающий завод, но на самом деле он работает. "Укрспирт" не хотят приватизировать, потому что хотят контролировать рынок. Граждане в связи с тем, что покупательская способность упала, вынуждены покупать контрафактный алкоголь. По моим подсчетам, сейчас самая большая доля контрафактного алкоголя — около 60%", — заявил Черняк.

Народные депутаты предлагают запретить продажу алкоголя ночью по всей Украине. Запрет будет касаться только магазинов, а не всевозможных кафе и ресторанов. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Его авторы, а это около двадцати депутатов, утверждают, что только заботятся о здоровье нации.