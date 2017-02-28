наверх
01.03.201700:19
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.14
  • USD27.16+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Черняк: 60% украинского алкоголя — контрафакт

    (обновлено: )65
    Председатель Наблюдательного Совета Global Spirits, владелец Торговой марки "Хортица" Евгений Черняк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что на простаивающих заводах "Укрспирта" производится контрафактный алкоголь.
    Евгений Черняк
    wikipedia

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. О ситуации с теневым спиртом в Украине рассказал председатель Наблюдательного Совета Global Spirits, владелец Торговой марки "Хортица" Евгений Черняк в эфире радиостанции Голос Столицы.

    Адвокат Иван Либерман
    Иван Либерман, facebook
    Тема запрета на продажу алкоголя ночью снова в числе актуальных

    "Государственная монополия на производство спирта нужна для того, чтобы в стране не было другого спирта, кроме качественного. Государственная монополия эту функцию не выполняет, потому что каждый может открыть интернет, забить в поисковик "купить контрафактный продукт" и, как минимум, 20-25 предложений увидит с доставкой контрафактного алкоголя. Он не берется из воздуха, и его, скорее всего, не завозят из заграницы, это не выгодно. В стране существует 70-80 заводов "Укрспирта", 90% из которых простаивают, потому что они не нужны, но их не продают. То есть стоит закрытый неработающий завод, но на самом деле он работает. "Укрспирт" не хотят приватизировать, потому что хотят контролировать рынок. Граждане в связи с тем, что покупательская способность упала, вынуждены покупать контрафактный алкоголь. По моим подсчетам, сейчас самая большая доля контрафактного алкоголя — около 60%", — заявил Черняк.

    Народные депутаты предлагают запретить продажу алкоголя ночью по всей Украине. Запрет будет касаться только магазинов, а не всевозможных кафе и ресторанов. В парламенте уже зарегистрирован соответствующий законопроект. Его авторы, а это около двадцати депутатов, утверждают, что только заботятся о здоровье нации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Флаги Евросоюза и Украины
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация
    Первый заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер
    Обрушение автомобильного моста в Киеве
    Надежда Савченко
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия