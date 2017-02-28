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    "Национализация" в ЛДНР. Тука предупредил компании о наказании

    Тема:

    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (564)

    (обновлено: )1411212
    По словам замминистра по делам временно оккупированных территорий, "национализация" предприятий украинской юрисдикции, прежде всего, будет противоречить минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке страны.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что руководители украинских предприятий, согласившиеся на "национализацию" властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, понесут уголовную ответственность "за финансирование терроризма".

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    Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

    По словам Туки, "национализация" предприятий украинской юрисдикции, прежде всего, будет противоречить минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке страны.

    "Скорее всего, к сожалению, если эти угрозы реализуются (о "национализации" — Ред.), то их будущее — это полное уничтожение. Во-вторых, я хочу обратиться к руководителям этих предприятий, чтоб они не забыли, что в случае согласования и совершения таких действий, персонально руководители этих предприятий будут подлежать привлечению к уголовной ответственности за финансирование терроризма", — цитирует 112 Украина Туку.

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    В конце января группа бывший бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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