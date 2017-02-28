"Национализация" в ЛДНР. Тука предупредил компании о наказании

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что руководители украинских предприятий, согласившиеся на "национализацию" властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, понесут уголовную ответственность "за финансирование терроризма".

Ранее главы ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что самопровозглашенные республики перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады. Как отмечается в заявлении, если до 00.00 1 марта блокаду не снимут, то будет введено внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР.

По словам Туки, "национализация" предприятий украинской юрисдикции, прежде всего, будет противоречить минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке страны.

"Скорее всего, к сожалению, если эти угрозы реализуются (о "национализации" — Ред.), то их будущее — это полное уничтожение. Во-вторых, я хочу обратиться к руководителям этих предприятий, чтоб они не забыли, что в случае согласования и совершения таких действий, персонально руководители этих предприятий будут подлежать привлечению к уголовной ответственности за финансирование терроризма", — цитирует 112 Украина Туку.

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В конце января группа бывший бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.