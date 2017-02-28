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28.02.201709:12
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    Экономика

    Курс валют НБУ: доллар превысил отметку в 27 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (429)

    (обновлено: )21710
    Согласно данным на сайте регулятора, курс евро на вторник установлен Нацбанком на отметке 2864,17 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,669 гривны за 10 рублей.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 28 февраля, на уровне 2705,36 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2864,17 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,669 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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