наверх
27.02.201716:32
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Данилюк выступил против объединения "Ощадбанка" и "ПриватБанка"

    Тема:

    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство (222)

    (обновлено: )23401
    По словам министра финансов Александра Данилюка, "ПриватБанк" и "Ощадбанк" - это разные корпоративные культуры, их нельзя объединить "просто так, назвав одним именем".
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк теперь уже считает нецелесообразным объединение государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка", как следует из его слов.

    Проектный менеджер Лиги финансового развития Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Юлия Червинская
    Блинов о новом главе набсовета "ПриватБанка" и ближайших перспективах

    Читайте также: Креативный Артеменко: мирный план обрастает новыми деталями

    В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак. Тогда Данилюк не исключал, что национализированный "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

    "Мое мнение, что это нецелесообразно (объединение "ПриватБанка" и "Ощадбанка" – ред.). Потратим только кучу времени на интеграцию. Это разные корпоративные культуры, их нельзя объединить просто так, назвав одним именем. Я вижу их развитие отдельно друг от друга", — сказал министр в опубликованном в понедельник интервью информагентству "ЛИГА БизнесИнформ".

    "Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР в Украине, это один из крупнейших банков страны (в сентябре 2013 года занимал вторую позицию после "ПриватБанка" по размерам активов, капитала и депозитов физических лиц).

    Ранее власти Украины заявляли, что одним из ключевых элементов реформы государственных банков является частичная приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" до середины 2018 года. Государство планирует продать 20% акций, сохранив контрольный пакет 80%. Кроме того, в ноябре Украина и ЕБРР подписали меморандум о реформировании банка, который объявлен частью реформы госбанков страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Андрей Артеменко на допросе в ГПУ
    План Артеменко: "преступление" и наказание
    Медведчук Виктор
    Блокада Донбасса: ультиматум ДНР и ЛНР
    Актриса "Эмма Стоун", победившая в номинации "Лучшая актриса"
    "Оскар-2017". Награждение
    Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан
    Савченко в Донецке