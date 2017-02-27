Данилюк выступил против объединения "Ощадбанка" и "ПриватБанка"

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Министр финансов Украины Александр Данилюк теперь уже считает нецелесообразным объединение государственных "Ощадбанка" и "ПриватБанка", как следует из его слов.

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В конце 2016 года правительство национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций "ПриватБанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Александр Шлапак. Тогда Данилюк не исключал, что национализированный "ПриватБанк" может быть объединен с государственным "Ощадбанком".

"Мое мнение, что это нецелесообразно (объединение "ПриватБанка" и "Ощадбанка" – ред.). Потратим только кучу времени на интеграцию. Это разные корпоративные культуры, их нельзя объединить просто так, назвав одним именем. Я вижу их развитие отдельно друг от друга", — сказал министр в опубликованном в понедельник интервью информагентству "ЛИГА БизнесИнформ".

"Ощадбанк" был создан на базе учреждений Сбербанка СССР в Украине, это один из крупнейших банков страны (в сентябре 2013 года занимал вторую позицию после "ПриватБанка" по размерам активов, капитала и депозитов физических лиц).

Ранее власти Украины заявляли, что одним из ключевых элементов реформы государственных банков является частичная приватизация "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" до середины 2018 года. Государство планирует продать 20% акций, сохранив контрольный пакет 80%. Кроме того, в ноябре Украина и ЕБРР подписали меморандум о реформировании банка, который объявлен частью реформы госбанков страны.