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    Нацбанк повысил курс евро до 28,61 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (426)

    (обновлено: )117
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на понедельник на отметке 2861,94 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,693 гривны за 10 рублей.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 27 февраля, на уровне 2697,65 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2861,94 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,693 гривны за 10 рублей. 

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    В четверг официальный курс доллара был установлен на уровне 2697,28 гривны за 100 долларов, евро — 2835,65 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,692 гривны за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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