НБУ даже не пытается контролировать заграничные доходы украинцев - эксперт

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Нацбанк упростил зарубежные операции для украинцев. По сообщению регулятора, теперь физические лица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную валюту, которую они получили в виде заработной платы, стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и т.п., без индивидуальных лицензий НБУ. Вместе с тем, в НБУ отмечают, что это нововведение не освобождает физлиц от обязанности декларировать доходы и платить с них налоги в Украине.

На вопрос, каким образом сейчас НБУ может контролировать заграничные счета украинцев и их финансовую деятельность за рубежом, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

"Никак не может контролировать, и, конечно, люди, которые получают там зарплату и могут открыть счета, они это делают, и физически нет никакой возможности… Конечно, если с помощью правоохранительной системы Центральный банк начал бы что-то такое делать, то это бы еще больше уменьшило прозрачность доходов граждан. Конечно, это не вернуло бы людей назад работать в Украину и создало бы дополнительные препятствия, т.е. НБУ не делает таких попыток, чтобы как-то контролировать, и сейчас этот контроль построен на принципах доверия", — отметил эксперт.