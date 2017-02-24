наверх
24.02.201714:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Продавцы мяса перекрыли дорогу в Запорожье

    (обновлено: )35820
    На акцию протеста собрались около 200 человек. Ее проводят предприниматели, торгующие на рынках Коммунарского района областного центра. В результате ограничительных мер в связи со случаем АЧС без работы остались около 5 тысяч человек.
    Перекрытие дороги в Запорожье с требованием снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая АЧС
    zp.depo.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Около 200 продавцов свинины в пятницу перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней (АЧС).

    Акция началась около 8:00, сообщает Depo.Запорожье.

    По данным издания, акцию протеста проводят предприниматели, торгующие на рынках Коммунарского района областного центра.

    verge.zp.ua
    Перекрытие дороги в Запорожье с требованием снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая АЧС

    "Именно на этой территории была зафиксирована АЧС, вследствие чего на четырех здешних рынках ввели ограничения на продажу мяса свиней. Сначала речь шла о запрете продажи мяса с личных подворий. Но, как говорят митингующие, сегодня утром ветслужба рынков отказалась проверять всю свинину, которую они готовили на продажу. Поэтому на прилавки ее так и не выложили", — сказано в сообщении.

    В результате ограничительных мер без работы остались около 5 тысяч человек, добавляет издание.

    Ранее пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что на участке, где был обнаружен случай АЧС, ввели 40-дневной карантин. Если в течение указанного периода не будет зафиксировано ни одного случая гибели свиней, карантинные мероприятия будут отменены.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Они, в частности, были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Запорожской и Черниговской областях.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Хуг. Архивное фото
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Гончаренко о "беспрецедентной спецоперации" по своему "похищению". Видео
    Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Игорь Насалик
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Украина-ЕС: безвиз и ассоциация