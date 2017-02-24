Продавцы мяса перекрыли дорогу в Запорожье

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Около 200 продавцов свинины в пятницу перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней (АЧС).
Акция началась около 8:00, сообщает Depo.Запорожье.
По данным издания, акцию протеста проводят предприниматели, торгующие на рынках Коммунарского района областного центра.
"Именно на этой территории была зафиксирована АЧС, вследствие чего на четырех здешних рынках ввели ограничения на продажу мяса свиней. Сначала речь шла о запрете продажи мяса с личных подворий. Но, как говорят митингующие, сегодня утром ветслужба рынков отказалась проверять всю свинину, которую они готовили на продажу. Поэтому на прилавки ее так и не выложили", — сказано в сообщении.
В результате ограничительных мер без работы остались около 5 тысяч человек, добавляет издание.
Ранее пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что на участке, где был обнаружен случай АЧС, ввели 40-дневной карантин. Если в течение указанного периода не будет зафиксировано ни одного случая гибели свиней, карантинные мероприятия будут отменены.
В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Они, в частности, были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Запорожской и Черниговской областях.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.