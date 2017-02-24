Продавцы мяса перекрыли дорогу в Запорожье

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Около 200 продавцов свинины в пятницу перекрыли проспект Соборный в районе железнодорожного вокзала Запорожье-1, требуя снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая африканской чумы свиней (АЧС).

Акция началась около 8:00, сообщает Depo.Запорожье.

По данным издания, акцию протеста проводят предприниматели, торгующие на рынках Коммунарского района областного центра.

verge.zp.ua Перекрытие дороги в Запорожье с требованием снять карантинные ограничения на продажу свинины из-за случая АЧС

"Именно на этой территории была зафиксирована АЧС, вследствие чего на четырех здешних рынках ввели ограничения на продажу мяса свиней. Сначала речь шла о запрете продажи мяса с личных подворий. Но, как говорят митингующие, сегодня утром ветслужба рынков отказалась проверять всю свинину, которую они готовили на продажу. Поэтому на прилавки ее так и не выложили", — сказано в сообщении.

В результате ограничительных мер без работы остались около 5 тысяч человек, добавляет издание.

Ранее пресс-служба Запорожской ОГА сообщила, что на участке, где был обнаружен случай АЧС, ввели 40-дневной карантин. Если в течение указанного периода не будет зафиксировано ни одного случая гибели свиней, карантинные мероприятия будут отменены.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Они, в частности, были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Запорожской и Черниговской областях.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.