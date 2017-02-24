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24.02.201709:44
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    Экономика

    НБУ укрепил курс гривны к доллару до 26,91

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (417)

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро на пятницу установлен на отметке 2844,80 грн за 100 евро, российского рубля — 4,6813 грн за 10 рублей, доллара - на уровне 2690,63 грн за 100 долларов.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 24 февраля, на уровне 2690,63 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2844,80 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,6813 гривны за 10 рублей. 

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    В четверг официальный курс доллара был установлен на уровне 2697,28 гривны за 100 долларов, евро — 2835,65 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,692 гривны за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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