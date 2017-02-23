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    Экономика

    "Укргидроэнерго" получило транш в рамках займа ЕИБ на €22 млн

    (обновлено: )20
    В компании сообщили, что средства от транша будут направлены на финансирование заключенных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС.
    ПАО Укргидроэнерго
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. ПАО "Укргидроэнерго" получило очередной транш в рамках займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на 22 миллиона евро на реконструкцию станций, сообщила в четверг пресс-служба компании.

    Сергей Фурса
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    "ПАО "Укргидроэнерго" получило очередной транш по займу Европейского Инвестиционного банка в размере 22 миллионов евро", — говорится в сообщении.

    Полученные средства будут направлены на финансирование заключенных контрактов в рамках программы реконструкции гидроагрегатов Днепровской ГЭС-1 и Киевской ГАЭС.

    Соглашение о предоставлении Киеву кредита на 15 лет в размере 200 миллионов евро на реализацию проекта реабилитации украинских гидроэлектростанций, подписанное в сентябре 2012 года, предусматривает предоставление ПАО "Укргидроэнерго" средств на модернизацию гидромеханического и электромеханического оборудования на семи гидроэлектростанциях (Киевской ГЭС и ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Днепродзержинской ГЭС, ДнепроГЭС-1 и ДнепроГЭС-2), закупку оборудования, системы контроля плотины Киевской ГАЭС.

    Еще в 2010 году власти заявляли о планах привлечь 400 миллионов евро на реконструкцию и реабилитацию гидроэлектростанций. В августе 2011 года было парафировано кредитное соглашение на 200 миллионов евро с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Общая стоимость проекта "Реабилитация гидроэлектростанций" оценивается в 690 миллионов евро.

    ЕИБ — государственное финансово-кредитное учреждение Евросоюза. Банк инвестирует, в частности, в проекты ЕС в области транспорта и энергетики, в малый и средний бизнес (через банки), проекты по сохранению окружающей среды, инновационную деятельность внутри ЕС и за его пределами при наличии специального мандата.

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