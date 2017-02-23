Рада ратифицировала соглашение об участии в программе COSME

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада в среду ратифицировала соглашение об участии Украины в программе ЕС "Конкурентноспособность предприятий малого и среднего бизнеса (COSME), рассчитанной на 2014-2020 годы.

Такое решение поддержали 226 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Соглашение об участии Украины в программе ЕС COSME было подписано в Брюсселе 4 мая 2016 года.

COSME (2014-2020) — это программа ЕС, направленная на укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий, общий бюджет которой составляет 2,3 миллиарда евро. Программа COSME поддерживает проекты различной тематики, которые включают облегчение выхода на внешние рынки, улучшение условий для конкурентоспособности, формирование культуры ведения бизнеса, кластеры, туризм, снижение административного бремени для компаний и защиту прав интеллектуальной собственности для компаний, работающих в странах, которые не являются членами ЕС.

По информации Министерства экономического развития и торговли Украины, реализация проектов в рамках COSME также будет способствовать продвижению новых возможностей в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, как для украинских, так и для европейских компаний.

Украина стала восьмой страной за пределами ЕС, которая присоединилась к программе COSME. Также среди этих стран Черногория, бывшая Югославская Республика Македония, Молдова, Турция, Албания, Сербия и Армения.

Напомним, из-за ЕСВ 10 тыс предпринимателей закрылись в конце декабря. Законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель, в случае отсутствия прибыли, мог не платить единый социальный взнос.