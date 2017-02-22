Чрезвычайные меры в электроэнергетике могут продлить до конца года

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Чрезвычайные меры в электроэнергетике из-за блокады поставок угля антрацитовой группы из зоны АТО могут быть продлены до конца 2017 года, написал на своей странице в соцсети Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

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"По предварительным прогнозам, запасов антрацита должно хватить на 40-50 дней. И за это время мы оперативно должны проработать вопрос импорта антрацита. До пятницы Минэнергоугля вместе с НКРЭКУ должны просчитать три варианта развития событий: завершение действия чрезвычайных мер до апреля, до сентября и до конца года", — написал Кистион, добавив, что будут предложены три варианта закупки антрацита за рубежом, просчитано влияние импорта угля на цену электроэнергии и алгоритм дальнейшей работы энергосистемы.

Он также отметил, что на сегодня отечественные запасы угля составляют около 1,6 млн тонн.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.