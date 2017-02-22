"Лукойл" закрыл сделку по продаже последнего актива в Украине

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Компания "Лукойл" сообщила, что закрыла сделку по продаже своего последнего актива в Украине — завода "Карпатнефтехим".

"Лукойл" завершил сделку по продаже 100%-ной доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод "Карпатнефтехим", расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины", — сообщила компания.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", и оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов, но покупателей нет.

В сентябре Алекперов заявил, что "Лукойл" рассматривает варианты партнерства с украинскими компаниями по "Карпатнефтехиму".

Ранее российская компания также владела в Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, однако продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.