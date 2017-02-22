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    Экономика

    "Лукойл" закрыл сделку по продаже последнего актива в Украине

    (обновлено: )49
    Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", и оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов.
    На АЗС компании Лукойл
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Компания "Лукойл" сообщила, что закрыла сделку по продаже своего последнего актива в Украине — завода "Карпатнефтехим".

    Центральный офис Нафтогаз Украины
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    "Лукойл" завершил сделку по продаже 100%-ной доли владения в компании LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод "Карпатнефтехим", расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины", — сообщила компания.

    Глава "Лукойла" Вагит Алекперов в июне говорил, что "Лукойл" хотел бы продать "Карпатнефтехим", и оценивает его диапазоне 100-350 миллионов долларов, но покупателей нет.

    В сентябре Алекперов заявил, что "Лукойл" рассматривает варианты партнерства с украинскими компаниями по "Карпатнефтехиму".

    Ранее российская компания также владела в Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, однако продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.

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