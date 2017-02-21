Гройсман выступает за создание электронной площадки для торговли углем

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман считает целесообразным создать в стране электронную площадку для торговли углем, сообщила во вторник пресс-служба Кабмина.

"Я считаю, что эта задача министерству (энергетики и угольной промышленности Украины — ред.) и министру — внести предложения вроде того, как работает ProZorro (электронная система закупок — ред.), чтобы, например, на осень уже была создана площадка электронных торгов по углю", — цитирует пресс-служба слова Гройсмана.

По информации премьера, в Украине есть шахты, себестоимость добычи угля которых составляет 2,8 тысячи гривен (около 100 долларов). Гройсман добавил, что в цене газа, утвержденной Нацкомиссией по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг, заложена стоимость угля на уровне 1,7 тысячи гривен (около 65 долларов). "Вы все понимаете, что тем украинским шахтам, которые добывают уголь по 2,8 тысячи гривен (около 100 долларов), мы из бюджета напрямую дотируем эту разницу", — отметил он.

Премьер считает, что создание электронной площадки повысит прозрачность закупки угля, что в свою очередь внесет ясность в формирование цены на уголь.

Правительство в минувшую среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на украинских энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады активистами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

Ранее власти Киева заявили об угрозе работы теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера, девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".