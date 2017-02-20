"Оппозиционный блок" требует информацию об условиях меморандума с МВФ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Депутаты "Оппозиционного блока" предлагают заслушать в Верховной Раде информацию Кабмина о социальных последствиях подписания меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента в понедельник.

"Каждый день министры озвучивают абсолютно противоречивую информацию о требованиях МВФ. Главное, что должны знать люди: согласование условий – это, в первую очередь, торги за то, насколько хуже будут жить граждане после получения Украиной очередного кредита. Несколько примеров: значительное повышение страхового стажа может лишить миллионы людей права на получение пенсий, а решение об автоматическом пересмотре цены газа в соответствии с импортной ценой приведет к тому, что тарифы будут пересматриваться даже из-за колебаний курса доллара", — считает один из автором документа, депутат Наталия Королевская.

По ее словам, подписание меморандума о сотрудничестве с МВФ на "кабальных" условиях приведет к дальнейшему ухудшению условий жизни и обнищанию людей.

"Оппозиционный блок" требует, чтобы правительство на ближайшем заседании парламента представило основные требования МВФ, ожидаемые социальные последствия, а главное, мероприятия, которые планирует Кабмин в связи с подписанием соглашения с Международным валютным фондом. Правительство должно дать четкий ответ, что оно защищает — интересы МВФ или интересы граждан Украины", — добавила Королевская.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявил, что Международный валютный фонд не исключает "никаких вариантов", в том числе повышения пенсионного возраста в Украине, при проведении пенсионной реформы. По его словам, "власти Украины согласны, что нужно провести полномасштабную пенсионную реформу, чтобы обеспечить стабильность пенсионной системы и предоставить лучшие пенсии пенсионерам".

Проведение пенсионной реформы в Украине является одним из требований продолжения сотрудничества с МВФ. Ранее глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что в обновленном меморандуме о сотрудничестве с МВФ нет требований о повышении пенсионного возраста. По словам министра, на данный момент Украина ведет переговоры с МВФ и Всемирным банком по "модели пенсионной реформы, которая не будет предусматривать повышения пенсионного возраста".