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    "Укртрансгаз": уровень заполнения ПХГ сократился до 27,66%

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (458)

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    По данным компании "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 27,66% с 27,81% в предыдущий день. Объем газа составил 8,562 миллиарда кубометров.
    Манометр на объекте газокомпрессорной станции. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 19 февраля составил 8,562 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,53%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

    Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 27,66% с 27,81% в предыдущий день.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

    Власти РФ и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой.

    Украина, Россия и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

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