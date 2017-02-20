"Укртрансгаз": уровень заполнения ПХГ сократился до 27,66%

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 19 февраля составил 8,562 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,53%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 27,66% с 27,81% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа на уровне 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Власти РФ и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной зимой пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой.

Украина, Россия и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".