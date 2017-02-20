наверх
20.02.201716:31
Курсы валют НБУ
  • EUR28.78+ 0.03
  • USD27.03+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Новым представителем от Украины в МВФ назначен Рашкован

    Тема:

    Транш МВФ. Что отберет Украина у своих граждан? (235)

    (обновлено: )4701
    В рамках ротации на должности заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ руководство региональной группы стран - членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами назначило нового представителя от Украины.
    Владислав Рашкован
    companion.ua

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Нацбанка Украины Владислав Рашкован назначен новым заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, сообщила в понедельник пресс-служба центробанка.

    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    УНИАН
    Эксперт о том, что судьи и прокуроры скрывают в своих декларациях

    "В рамках ротации на должности заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде руководство региональной группы стран — членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами назначило нового представителя от нашего государства. Им стал Владислав Рашкован, который начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне с 27 февраля этого года", — говорится в сообщении.

    Рашкован сменил на этой должности Александра Петрика, который был заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ в течение последних четырех лет. 38-летний Рашкован долго работал на руководящих должностях в коммерческих банках, а с ноября 2014 по август 2016 года был заместителем главы Нацбанка Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Мероприятия на Майдане в Киеве. Архивное фото
    Годовщина Майдана: митинги и столкновения
    Андрей Блинов
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Паспорта граждан ДНР и ЛНР
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Петр Порошенко
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ