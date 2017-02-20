Новым представителем от Украины в МВФ назначен Рашкован

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Бывший замглавы Нацбанка Украины Владислав Рашкован назначен новым заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде, сообщила в понедельник пресс-служба центробанка.

"В рамках ротации на должности заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде руководство региональной группы стран — членов МВФ во главе с Бельгией и Нидерландами назначило нового представителя от нашего государства. Им стал Владислав Рашкован, который начнет работу в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне с 27 февраля этого года", — говорится в сообщении.

Рашкован сменил на этой должности Александра Петрика, который был заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ в течение последних четырех лет. 38-летний Рашкован долго работал на руководящих должностях в коммерческих банках, а с ноября 2014 по август 2016 года был заместителем главы Нацбанка Украины.