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    Экономика

    Украина стала крупнейшим покупателем пива и мяса из РФ

    (обновлено: )21210
    Как следует из данных российской Федеральной таможенной службы, на страну приходится почти примерно 30% от всего российского экспорта мяса и пива. Поставки пива за год выросли в полтора раза.
    Бутылки пива. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Украина из-за поставок в Донбасс стала крупнейшим импортером российского мяса и пива, сообщает газета "Ведомости".

    На страну приходится почти примерно 30% от всего российского экспорта мяса и пива, следует из данных российской Федеральной таможенной службы.

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    Поставки пива за год выросли в полтора раза — до 38,46 миллиона декалитров, следует из статистики ФТС. В 2016 году из России в Украину также экспортировали в 2016 году 47893 тонн мяса. "Ведомости" называют этот результат "удивительным", напоминая, что в конце 2015 года страна ввела в отношении России эмбарго, затронувшее большинство продуктов.

    Данные Госслужбы статистики Украины свидетельствуют о сокращении более чем в 40 раз импорта мяса из России за январь-ноябрь 2016 года. По пиву динамика схожая, сообщил газете представитель службы.

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