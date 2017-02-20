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20.02.201708:58
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    Экономика

    Курс валют НБУ: евро - 28,78 грн, доллар - 27,02 грн

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (403)

    (обновлено: )32
    Как сообщается на сайте регулятора, на понедельник курс доллара установлен на уровне 2702,61 грн за 100 долларов, евро - 2878,28 грн за 100 евро, российского рубля - 4,689 грн за 10 рублей.
    Гривна и доллары
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 20 февраля, на уровне 2702,61 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2878,28 грн за 100 евро, российского рубля — 4,689 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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