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    ФГВФЛ должен ускорить реализацию имущества банков-банкротов - Шевченко

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (402)

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко заявил, что Фонду гарантирования вкладов физических лиц банкротство не грозит.
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    Игорь Шевченко, facebook

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял у Минфина займов на более чем 125 млрд грн. По словам экспертов, эта сумма значительно превышает оценочную стоимость всех контролируемых Фондом активов на продажу.

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    Что будет дальше с Фондом гарантирования вкладов физических лиц рассказал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Дальнейшая нагрузка на ФГВФЛ все-таки будет меньше. И на данный момент главный вопрос — ускорение увеличения объемов реализации имущества обанкротившихся банков со сторон Фонда для того, чтобы рассчитаться по этим обязательствам перед Минфином. Я бы не сказал, что сейчас есть существенная проблема банкротства самого фонда", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины начал диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.

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