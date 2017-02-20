ФГВФЛ должен ускорить реализацию имущества банков-банкротов - Шевченко

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял у Минфина займов на более чем 125 млрд грн. По словам экспертов, эта сумма значительно превышает оценочную стоимость всех контролируемых Фондом активов на продажу.

Что будет дальше с Фондом гарантирования вкладов физических лиц рассказал эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Дальнейшая нагрузка на ФГВФЛ все-таки будет меньше. И на данный момент главный вопрос — ускорение увеличения объемов реализации имущества обанкротившихся банков со сторон Фонда для того, чтобы рассчитаться по этим обязательствам перед Минфином. Я бы не сказал, что сейчас есть существенная проблема банкротства самого фонда", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины начал диагностическое обследование качества активов и достаточности капитала 37 банков, которые еще не прошли эту процедуру.