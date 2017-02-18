КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Основные фондовые индексы США в пятницу выросли, Dow Jones и NASDAQ обновили рекорды в рамках "ралли Трампа".

Как свидетельствуют данные торгов, промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,02% — до 20624,05 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 5838,58 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17%, до 2351,16 пункта.

Последние дни стали рекордными для всех трех основных фондовых индексов страны — NASDAQ и S&P 500 достигали исторического максимума семь дней подряд на фоне обещания президента США Дональда Трампа сократить налоги, причем NASDAQ впервые с 1999 года, а S&P 500 — с 2013 года. В четверг, однако, ралли было частично прервано.

"Люди сосредоточены только на плюсах его предвыборных обещаний", — отмечает инвестстратег CFRA Research Линдси Белл (Lindsey Bell), чьи слова приводит агентство Рейтер.

Объем торгов в пятницу в целом был ниже обычного перед длинными выходными: в понедельник биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником — Президентским днем.

Инвесторы обратили внимание на предложение компании Kraft Heinz о покупке международного производителя потребительских товаров повседневного спроса Unilever, однако получила отказ. Kraft Heinz намерена продолжить переговоры и заполучить согласие по условиям сделки.

Акции компании UnitedHealth Group подешевели на 3,68% на фоне сообщений об иске против компании со стороны минюста США. По мнению ведомства, компания неоправданно завышала цены на свои страховые услуги по программе Medicare Advantage на протяжении многих лет.