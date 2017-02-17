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    Гройсман: потребность в антраците через год снизится до 6 млн тонн

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    Блокада Донбасса. Разгон? (397)

    (обновлено: )34301
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсма отметил, что со следующего отопительного сезона около 2,5-3 миллионов тонн можно будет сэкономить, не получать антрацитовую группу угля.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство принимает меры, которые позволят через год снизить потребление антрацитовой группы угля с 9 до 6 миллионов тонн в год.

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    JONATHAN NACKSTRAND / AFP
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    По словам Гройсмана, власти принимают меры, чтобы снизить зависимость от поставок антрацита. В частности. по его словам, ранее уже были введены в эксплуатацию дополнительные мощности в гидроэнергетике, которые позволяют снизить зависимость от антрацитовой группы угля. Также были приняты другие меры по сбалансированию энергосистемы страны. Кроме того, ведется работа по переводу ТЭС с антрацитовой группы угля на газовую группу угля, который добывается в достаточном количестве.

    "Это значит, что со следующего отопительного сезона около 2,5-3 миллионов тонн мы уже сможем сэкономить, то есть не получать антрацитовую группу угля. Это значит, что было 9 миллионов тонн потребления, а будет 6 миллионов тонн потребления. Еще через год мы сможем еще на 2,5-3 миллиона тонн снизить — это будет уже абсолютно сниженная зависимость", — сказал премьер журналистам на выставке сельхозтехники.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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