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    Экономика

    "Нафтогаз" отстранил от обязанностей президента "Укртрансгаза"

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    Изменения в руководстве "Укртрансгаза" не повлияют на поставки газа украинским потребителям, а транзит газа будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами, заявили в "Нафтогазе".
    Укртрансгаз
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" отстранил от обязанностей президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива, управление компанией возьмет на себя первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
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    "Нафтогаз" Украины отстранил от обязанностей президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива. В соответствии с уставом "Укртрансгаза", управление компанией возьмет на себя первый вице-президент "Укртрансгаза" Мирослав Химко", — говорится в сообщении.

    Указывается, что процедура отстранения предусмотрена уставом "Нафтогаза", который Кабинет министров Украины принял в декабре 2016 года.

    В сообщении отмечается, что изменения в руководстве компании не повлияют на поставки газа украинским потребителям, а транзит газа будет продолжаться в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами.

    В "Нафтогазе" также напомнили, что в рамках реформы корпоративного управления вводится новая система внутреннего контроля во всех компаниях группы. Для обеспечения соблюдения соответствующей политики и законодательства подобные внутренние аудиторские проверки сейчас начаты во всех дочерних компаниях "Нафтогаза".

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    Ранее СМИ сообщали, что правление "Нафтогаза" обратилось в наблюдательный совет с просьбой отстранить от занимаемой должности президента "Укртрансгаза" Игоря Прокопива.

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