Промышленников призвали сократить потребление света до 10%

УНИАН

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Промышленным предприятиям при возможности следует сократить до 10% потребление электроэнергии в пиковые часы нагрузок по вечерам, сообщил вице-премьер Украины – глава министерств регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг Геннадий Зубко.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

"Главы местных администраций, совместно с облэнерго, Госслужбой Украины по чрезвычайным ситуациям, службами на местах, должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 2014 и 2015 годах – отработать режим работы с промышленными предприятиями для того, чтобы в пиковые нагрузки в период с 20.00 до 22.00 уменьшить потребление, возможно, до 10%", — сказал Зубко в четверг во время заседания государственной комиссии по вопросам техногенной, экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

При этом он предложил, чтобы местные власти отработали возможность перевода отдельных предприятий, которые могут это сделать, на работу "в другое время суток". Также он призвал задействовать в максимальных объемах альтернативные источники энергии.

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В то же время Зубко сообщил, что в данный момент "есть все возможности удерживать ситуацию, чтобы пройти этот срок так, чтобы избежать отключения электропотребления".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до 2 миллиардов долларов валютной выручки, что скажется на курсе гривны.