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    Коллектив мелитопольского завода призвал возобновить торговлю с РФ

    (обновлено: )2920
    Коллектив машиностроительного завода "Автогидроагрегат" провел митинг, на котором было зачитано обращение к властям Украины с призывом восстановить торгово-экономические связи с РФ ради спасения предприятия, которому в противном случае грозит банкротство.
    Митинг коллектива мелитопольского завода Автогидроагрегат
    скриншот видео с YouTube-канала "Новости Мелитополя"

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Коллектив мелитопольского завода "Автогидроагрегат" в Запорожской области, специализирующегося на производстве автозапчастей, провел митинг, на котором призвал власти Украины восстановить торгово-экономические связи с РФ, видео с митинга в четверг обнародовано на сайте издания "Вести".

    Согласно видеозаписи, люди принесли с собой плакаты с лозунгами "Восстановите экономические связи с Россией", "Верните рынки сбыта" и "Машиностроение — основа экономики".

    Перед участниками митинга было зачитано обращение к президенту, правительству и парламенту Украины с призывом восстановить торгово-экономические связи с РФ ради спасения завода, которому в противном случае грозит банкротство.

    "За последние три года в результате торгово-экономических ограничений с Россией мы потеряли традиционные рынки сбыта нашей продукции, а европейский рынок остается недоступным. Как следствие, объемы производства упали, численность работников сократилась, при сохранении этой тенденции в машиностроительной области предприятие будет поставлено на грань банкротства. Мы, работники мелитопольского завода "Автогидроагрегат", обращаемся к вам с требованием восстановить торгово-экономические отношения с Россией и другими странами СНГ", — говорится в обращении, за которое участники митинга проголосовали единогласно.

    Завод "Автогидроагрегат" является крупнейшим в Украине предприятием по производству амортизаторов и тормозных гидросистем к автомобилям ВАЗ, ЗАЗ и Москвич.

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