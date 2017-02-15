Зубко: регионы должны разработать планы уменьшения энергопотребления

УНИАН

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Геннадий Зубко сообщил, что главам областных администраций и областным энергокомпаниям поручено разработать планы уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок в связи с введением чрезвычайных мер в энергетике.

Правительство в среду на внеочередном заседании приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике на месяц в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. Согласно решению правительства, в случае необходимости будут применяться веерные отключения. Дефицит антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, возник после начала блокады радикалами грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"В рамках принятия временных чрезвычайных мер в энергетике председателям областных госадминистраций совместно с облэнерго и промышленными предприятиями поручено разработать планы-графики для уменьшения энергопотребления в пиковые часы нагрузок", — приводит заявление Зубко его пресс-служба.

Как сообщил вице-премьер, для исполнения протокола заседания антикризисного энергетического штаба, которое состоялось 13 февраля, крупнейшие промышленные области — Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская — уже провели заседания штабов по чрезвычайным техногенным ситуациям для просмотра почасовых графиков нагрузок предприятий и генерирующих мощностей.

"Блокировка на востоке (Украины — ред.) поставок антрацитовой группы угля началась в самый низкий температурный режим месяца, поэтому сегодня следует думать не только о поставках электроэнергии, но и об обеспечении теплом населения. Поэтому вопрос касается не только промышленных регионов. Завтра областям будут даны рекомендации, каким образом пересмотреть режимы энергопотребления и уменьшить его в пиковые часы", — подчеркнул Зубко.

Ранее власти заявили об угрозе работы теплоэлектростанций, так как из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в Украину не поставляется антрацитовый уголь. По данным премьера Владимира Гройсмана, девять миллионов тонн антрацита из 24 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Также Гройсман назвал блокаду поставок угля из Донбасса в разгар отопительного сезона недопустимой и призвал "разграничить борьбу с контрабандой и борьбу с украинским народом".