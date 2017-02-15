"Нафтогаз" обещает предоставить ГПУ данные о закупках газа в ЕС

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В "Нафтогаз Украины" заявили, что компания готова к проверке о закупках газа у европейских поставщиков со стороны Генпрокуратуры Украины.

"НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает свою неизменную готовность обеспечивать контролирующим органам доступ к исчерпывающей информации о хозяйственной деятельности компании, в частности, о закупках газа у европейских поставщиков. Информация о закупках компании у европейских контрагентов в течение 2016 года также размещена в открытом доступе на портале использования публичных средств e-data.gov.ua", — говорится в сообщении компании в среду.

Компания отмечает, что с пониманием относится к регулярным проверкам со стороны правоохранительных и следственных органов и надеется получить независимую оценку усилий компании в обеспечении украинских потребителей газом этой зимой.

"Нафтогаз" также сообщает, что за прошлый год его поставщиками были 15 европейских компаний, в том числе французская Engie (ранее GDF Suez), немецкие RWE Supply and Trading, Uniper Global Commodities (ранее часть E.on), TrailStone, британская Shell Energy Europe, швейцарская Axpo Trading, норвежская Statoil, польская PGNiG, чешская CEZ и другие ведущие компании Европы.

Сообщается, что в 2016 году "Нафтогаз" импортировал 8,2 миллиарда кубометров газа как по собственным процедурам закупки, так и по процедурам, установленным кредитным соглашением с ЕБРР.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко в среду поручил органам прокуратуры провести доследственную проверку деятельности компаний, которые импортируют газ из стран ЕС в Украину, в том числе "Нафтогаза Украины".