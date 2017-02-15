Правки к законопроекту по финполиции согласуют к концу недели - Данилюк

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Рабочая группа, созданная премьер-министром Владимиром Гройсманом для формирования единой позиции по созданию финансовой полиции, планирует согласовать правки к соответствующему законопроекту Министерства финансов к концу недели, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Как и планировалось, к концу недели выйдем на согласованные предложения к нашему законопроекту. После обсуждения с премьер-министром проект закона будет рассмотрен Кабинетом министров и подан в Верховную Раду", — написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, по итогам встреч рабочей группы ее участники уже согласовали самый категоричный аспект — подследственность Службы финансовых расследований (финансовой полиции).

"Дополнительно обсудили механизмы межведомственного взаимодействия, ориентировочную структуру службы и соответствующую численность", — добавил Данилюк.

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Ранее Данилюк заявлял, что исправлять техническую ошибку Верховной Рады, в результате которой налоговая милиция уже с 1 января 2017 года объявлена вне закона, не стоит. Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции. О финполиции также говорится в меморандуме с МВФ.