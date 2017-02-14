"Энергоатом" договорился о сотрудничестве с GE Hitachi и Global Nuclear Fuel

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Оператор украинских АЭС компания "Энергоатом" и компании General Electric Hitachi и Global Nuclear Fuel (GNF) договорились о сотрудничестве в ядерно-энергетической отрасли.

"Президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, вице-президент компании General Electric Hitachi в странах Европы Дэвид Паувел и генеральный менеджер Global Nuclear Fuel Амир Векслер провели совещание, по результатам которого договорились начать работу в направлении поиска перспективных направлений для сотрудничества и заключить меморандум о взаимопонимании в ядерно-энергетической отрасли", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным компании, целью этой встречи была презентация опыта и возможностей компаний General Electric Hitachi и Global Nuclear Fuel в ядерно-энергетической отрасли и обсуждение перспективных направлений сотрудничества.

В рамках встречи представители компании General Electric Hitachi презентовали собственный опыт в выполнении проектов по повышению качества технического обслуживания АЭС, измерительных устройств в системе управления и представили технологию инновационного модульного энергетического реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем PRISM.

Напомним, в декабре прошлого года пресс-служба "Энергоатома" сообщала, что Соединенные Штаты Америки намерены предоставить Украине помощь в разработке плана работы энергосистемы.