Украина в 2016 году из-за АЧС потеряла почти $5 млн

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В минувшем году Украина потеряла почти 5 миллионов долларов из-за африканской чумы свиней, сообщила во вторник ассоциация "Свиноводы Украины".

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"Согласно подсчетам, в 2016 году африканская чума свиней нанесла 4,81 миллиона долларов убытков, из которых 1,51 миллиона долларов — отрасли и 3,3 миллиона долларов — бюджету", — говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на данные Минагрополитики.

По данным ассоциации, за четыре года количество случаев африканской чумы свиней на Украине росло в геометрической прогрессии. Болезнь стала не просто угрозой благополучия отрасли, но и причиной значительных экономических потерь страны в целом.

Ассоциация отмечает, что ситуация с АЧС на Украине требует решительных, слаженных действий.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС.