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14.02.201709:06
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
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    Курс валют НБУ: евро - 28,87 грн, доллар - 27,16 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на вторник на уровне 2887,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,678 грн за 10 рублей, доллара - 2716,51 грн за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 14 февраля, на уровне 2716,51 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

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    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2887,37 грн за 100 евро, российского рубля — 4,678 грн за 10 рублей.

    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". За это время гривна девальвировалась более чем на 1 гривну — с 26,3 до 27,7 гривны за доллар.

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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